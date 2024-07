Fußball-EM-Fieber in Dormagen Esel-Orakel Milan weiß, wer gewinnt

Er bekam sogar Verstärkung, denn Herr Schnipsel, ein kleiner Rüde, war ganz seiner Meinung. Das Spiel beginnt am Freitag, 5. Juli, um 18 Uhr in der Stuttgarter Arena. Die Zuschauer dürfen sich auf ein spannendes Spiel freuen. Die ARD überträgt das Viertelfinale live. Und wer weiß, vielleicht gibt es am späten Freitagabend den ersten Autokorso deutscher Fans in Dormagen.