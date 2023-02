Kita-Sorgen in Dormagen Mit Erzieherklasse gegen Fachkräftemangel kämpfen

„Wir freuen uns, dass der Kreisschulausschuss beschlossen hat, am Berufsbildungszentrum des Rhein-Kreises am Bahnhof eine eigene Erzieherklasse einzurichten“, so Kai Weber. „Das ist ein tolles Zeichen und wird dem Fachkräftemangel, der eine der größten sozialen Herausforderungen der nächsten Jahre darstellt, sicherlich entgegenwirken. Frühkindliche Bildung und Sprachförderung sind wichtiger als je zuvor – dafür braucht es gutes Personal.“