Pfarrer in Dormagen : Erzbistum droht Koltermann wegen Kritik an Woelki

Dormagen Weil er den Rücktritt von Kardinal Rainer Maria Woelki gefordert hat, muss der Dormagener Pastor Klaus Koltermann offenbar jetzt mit dienstrechtlichen Konsequenzen durch das Erzbistum Köln rechnen.

Kostenpflichtiger Inhalt Koltermann hatte in der Neuß-Grevenbroicher Zeitung Äußerungen Woelkis während der Christmette im Kölner Dom kritisiert und dessen Rücktritt gefordert. Der Kardinal hatte Gläubige und Betroffene sexualisierter Gewalt um Verzeihung dafür gebeten, dass sie in den vergangenen Wochen Kritik an der Nichtveröffentlichung eines Missbrauchsgutachtens für die Erzdiözese Köln und an seiner Person hätten ertragen müssen. In diesen Worten, erklärte Koltermann, könne er keine Reue erkennen: „Damit wurde nun noch restlich vorhandene Glaubwürdigkeit verspielt.“ Kostenpflichtiger Inhalt Aus der Gemeinde hatte Koltermann Unterstützung erfahren.