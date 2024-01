Tipps für Allergiker in Dormagen Erster Pollenflug im Anmarsch - so schützen Sie sich

Was aber, wenn die Allergie zum Notfall wird? Pollenallergiker können unter so genannten Kreuzallergien leiden. Das bedeutet: Das Immunsystem reagiert auf Stoffe, die dem eigentlichen Allergen, also den Pollen, in ihrer Struktur sehr ähnlich sind. So reagieren Birkenpollenallergiker häufig auch auf Nahrungsmittel wie Haselnüsse, Mandeln, Äpfel oder Sellerie. Meist sind die Symptome sehr mild. Es kribbelt, juckt und brennt im Mund. Im Extremfall kann es jedoch zu einem anaphylaktischen Schock mit Atemnot und Kreislaufproblemen kommen. Für gefährdete Allergiker ist es wichtig, einen Notfallstift bei sich zu tragen. „Die Behandlung erfolgt aber unter ärztlicher Aufsicht“, sagt Jander. In der Rhein-Apotheke gibt es übrigens einen Pollenflugkalender, der darüber informiert, wann was in der Luft ist.