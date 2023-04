Trödel in Dormagen Erster Flohmarkt des Jahres am 22. April in der City

Dormagen · Am übernächsten Samstag, 22. April, organisiert das Stadtmarketing Dormagen den ersten City-Flohmarkt des Jahres auf der Kölner Straße. Bis in den Oktober hinein wird an nahezu jedem ersten Samstag im Monat gestöbert, fachsimpelt und gefeilscht.

14.04.2023, 04:50 Uhr

So war es beim City-Trödel 2020 in Dormagen. Foto: Georg Salzburg(salz)

Die Flohmärkte finden jeweils von 10 bis 16 Uhr entlang der Kölner Straße und auf dem Paul-Wierich-Platz statt. Ein Verkaufsstand auf dem City-Flohmarkt in der Größe von bis zu drei Metern Frontbreite kostet 30 Euro. Die Flohmarkt-Termine 2023 sind 22. April, 3. Juni (mit Schallplatten- und CD-Markt), 1. Juli, 5. August (Familien-Ferien-Trödel mit Standgebühr 20 Euro), 2. September und 7. Oktober. Wer mitmachen möchte, meldet sich bei Marktleiterin Sandra Just unter Telefon 02133 257-647 oder schreibt eine E-Mail an flohmarkt@swd-dormagen.de. Das Anmeldeformular steht auch unter www.swd-dormagen.de zum Download bereit. Seit gut 15 Jahren organisiert das Stadtmarketing am ersten Samstag im Monat von Frühling bis Herbst den City-Flohmarkt, der garantiert ohne gewerbsmäßig feilgebotene Neuware auskommt. Dort gibt’s Fundstücke statt Marken-Fake, Lesestoff, Kinderkram, Schickes und Schönes. Viele Trödler sind dem Markt seit Jahren treu.

(NGZ)