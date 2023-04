Entwicklung in Dormagen Dormagener erkunden die digitale Stadt

Dormagen · Bei dem Format in der Innenstadt drehte sich alles um Smart Industrial City. Am Montag und Dienstag waren einige Besucher vor Ort. Was hinter dem Konzept steckt.

27.04.2023, 04:50 Uhr

André Heryschek erklärt, was hinter Smart Industrial City steckt. Foto: Gräfe

Von Kira Bayer

Erstmalig fand am Dienstag eine sogenannte Smart Industrial City-Rallye in der Dormagener Innenstadt statt. Das Ziel dabei war es, die Bürgerinnen und Bürger spielerisch über die modernen Dateninfrastrukturen zu informieren, die die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SWD) seit einiger Zeit aufbaut.