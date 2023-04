Technische Entwicklung in Dormagen Rallye zur Smart Industrial City geplant

Die erste Smart Industrial City-Rallye führt großflächig durch die Innenstadt. So wird es an der Stadtbibliothek am Marktplatz, dem ehemaligen „Ratskeller“ an der Kölner Straße und dem Innovationsort „ChemLab“, Unter den Hecken, einen Aushang geben, der mit einem sogenannten NFC-Tag versehen ist. Diesen „Tag“ müssen die Teilnehmenden abscannen, um in der „Unser Dormagen“-App weitergehende Informationen zu erhalten und eine digitale Stempelkarte zu befüllen. Sobald die Stempelkarte voll ist, kann diese im ChemLab, Unter den Hecken 58, eingelöst werden.