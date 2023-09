Fraueninfomesse in Dormagen Talkrunde mit starken Frauen

In der Talkrunde am Mittag erzählten vier erfolgreiche Frauen, darunter die CDU-Politikerin Anissa Saysay aus Dormagen, mit was für Hindernissen sie als Frauen zu kämpfen hatten. Saysay, die marokkanische Wurzeln hat, verriet: „Ich habe die westliche Frau immer für ihre Freiheit bewundert.“ Sie sei dann sehr überrascht gewesen, dass ihr in der Kommunalpolitik so viele Steine von Männern in den Weg gelegt wurden. Doch Saysay setzte sich durch und ist heute CDU-Chefin in Dormagen. Sie rät Frauen, sich untereinander nicht negativ zu bewerten: „Wenn ein Mann zum Beispiel Anzug und Krawatte trägt, dann ist er kompetent. Aber wenn eine Frau schick aussieht, toll geschminkt ist und hohe Schuhe trägt, dann denken vor allem Frauen, warum hat sie ihre Lippen so rot geschminkt, warum trägt sie so hohe Schuhe, ist sie überhaupt kompetent? Das müssen wir ändern“, sagt Saysay.