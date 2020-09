Ärger in Dormagen : Schimmel-Befall an Angerhausen-Schule hält an

Schimmel-Befall an Angerhausen-Schule hält an

Ärger in Dormagen

An der Theodor-Angerhausen-Schule kämpft die Stadt immer noch mit einem Schimmelproblem im Keller. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Gutachter haben festgestellt, dass das Problem fortbesteht. Die Stadt lässt nun Einrichtungsgegenstände entsorgen und erneut Räume reinigen.

Das gute Gefühl des Ersten Beigeordneten Robert Krumbein Ende der vergangenen Woche hatte getrogen: An der Theodor-Angerhausen-Grundschule ist in den Kellerräumen des Gebäudes erneut Schimmelbefall festgestellt worden – obwohl die für den offenen Ganztag der Schule genutzten Bereiche bereits umfangreich saniert worden waren. Das habe das von der Stadt Dormagen beauftragte neue Gutachten ergeben, hieß es am Mittwochabend aus dem Rathaus.