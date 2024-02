Stolzes Ehejubiläum in Dormagen Goldene Hochzeit im Hause von Erna und Ismet Hajdarpasic

Wenig später hieß es für das Ehepaar Koffer packen. Erna Hajdarpasic folgte ihrem Mann nach Deutschland. „Meine Familie war am Anfang sehr traurig, als wir weggingen und auch für mich war es schwer so ganz ohne Familie und Freunde in ein fremdes Land zu gehen. Mein Mann hat mir dann schnell versucht die Sprache beizubringen", erinnert sich die Rentnerin. Für das Paar wurde es leichter, als Ismet ein Jobangebot von Bayer bekam und beide nach Dormagen gehen konnte. Dort fanden sie durch den Betrieb sehr schnell Anschluss. Kurz nachdem sie in Dormagen ansässig geworden sind, wurden die beiden auch schon Eltern von drei wundervollen Kindern. Heute haben sie bereits fünf Enkelkinder. „Ich lebe mit meinem Mann Zuhause alleine, aber wir fühlen uns nicht alleine. Fast täglich kommen unsere Kinder oder Enkelkinder uns besuchen". Die Familie ist für das Paar das allerwichtigste und ihr Lebensmittelpunkt. „Uns war es wichtig, dass alle unsere Muttersprache lernen. So oft wir konnten, sind wir mit den Kindern nach Hause gereist, um die Großeltern zu besuchen. Es war uns wichtig, dass sie sich vor Ort unterhalten können. Das gilt auch für unsere Enkelkinder. An diesem Wochenende feiern die Eheleute ihr großes Hochzeitsjubiläum mit der ganzen Familie und Freunden zu Hause. „Zu Hause mit der Familie ist es einfach am schönsten", freut sich Erna Hajdarpasic schon jetzt.