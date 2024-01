Erlebnistag im Dormagen Falken hautnah erleben im Wildpark Tannenbusch

Die Teilnahmegebühr beträgt 110 Euro pro Person. Mitglieder der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Dormagen e.V. zahlen einen vergünstigten Preis von 90 Euro. Treffpunkt ist am Parkplatz am Geopark im Tannenbusch. Abgesehen vom Erlebnistag bietet Schnurbusch noch zahlreiche andere Angebote, auch für Schulklassen, Kindergärten und Kitas, um mehr über den Wald und die Natur zu lernen. Am Samstag, 13. April und Sonntag, 14. April findet jeweils von 10 bis 15 Uhr eine Fortbildung in Waldpädagogik statt. In der Fortbildung lernen Lehrer, Erzieher und Interessierte die Grundlagen der Waldpädagogik. Neben Flora und Fauna lernen die Teilnehmer dann auch, welche Leckerbissen der Wald für sie am Wegesrand bereithält.