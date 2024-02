Senioren in Dormagen Mit 83 fitter denn je: die Zonserin Erika Specht

In jedem ihrer Werke, im ganzen Haus, sieht man, wie viel Liebe zum Detail in jedem einzelnen Projekt steckt. „Das sind längst nicht alle Hobbys", erklärt Peter Specht amüsiert. „Meine Frau hat lange mit mir hinter den Kulissen der Freilichtbühne hier in Zons gearbeitet. Am Ende stand sie sogar auf der Bühne. Sie braucht immer was zu tun, für Kopf und Seele. Zwischendurch hat sie einfach mal Englisch gelernt. Ich bin sehr stolz auf sie und auf das, was sie alles geschafft hat.“