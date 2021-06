Dormagener feiern Ehejubiläum : Gnadenhochzeit im Augustinushaus

Erich und Sophie Schindler haben vor 70 Jahren geheiratet. Foto: Dieter Staniek

Dormagen Nicht vielen ist dieses besondere Fest vergönnt. Sophia und Erich Schindler haben es geschafft und feiern ihr 70-jähriges Ehejubiläum.

Sophie und Erich Schindler feiern am heutigen Mittwoch ein ganz besonderes Ehejubiläum: Die Gnadenhochzeit. Auf den Tag genau 70 Jahre zuvor haben die beiden auf dem Standesamt in Korschenbroich den Bund der Ehe geschlossen. Die kirchliche Trauung erfolgte ein paar Monate später, am 18. September 1951.

Kennengelernt hat sich das Paar über einen Schulfreund von Erich Schindler, der ebenso wie er selbst im Jahr 1946 von Niederschlesien nach Korschenbroich gekommen war. Erich und Sophia wurden einander vorgestellt und verliebten sich. Nach der Hochzeit wohnte das junge Paar zunächst in Korschenbroich. 1956 zogen die Schindlers nach Zons. Im Jahr 1959 trat Erich Schindler, der zuvor in Aachen auf Lehramt studiert hatte, eine Stelle als Schulleiter der damaligen Volksschule in Rosellen an, die später zur Grundschule wurde. Die junge Familie zog daraufhin in den Ort, damit Erich Schindler nah am Arbeitsplatz sein konnte. Sophia Schindler, die eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin gemacht hatte, kümmerte sich um die vier Kinder, die nach und nach geboren wurden. Drei Söhne und eine Tochter haben die Jubilare, mittlerweile auch vier Enkel und zwei Urenkelkinder. Seit September 2020 leben Erich und Sophia Schindler im Seniorenheim Augustinushaus. Sohn Thomas ist Leiter der Einrichtung und wie seine anderen Geschwister auch dort geboren, als das Augustinushaus noch ein Krankenhaus war. „Da schließt sich der Kreis“, meint er.