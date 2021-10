Zirkus-Projekt in Dormagen : Erich-Kästner-Grundschüler wagen sich in die Manege

DOR Eine erfolgreiche Zirkuswoche an der Erich-Kästner-Grundschule geht zu Ende. Die Schüler durften eine Woche Zirkusluft schnuppern. So hat es ihnen gefallen.

Um den Kindern den Schulstart nach der langen Homeschooling-Zeit zu erleichtern, holte die Direktorin Kathrin Deußen den Spielecirkus Köln an die Grundschule. Drei Tage lang hatten die Heranwachsenden die Möglichkeit, echte Zirkusluft zu schnuppern. Nach einer Einführung für alle Helfer, denen mit viel Spaß verschiedene Tricks und Kniffe beigebracht wurden, wurden die Kinder dazu geholt, um ihnen zu zeigen, was sie in den nächsten Tagen erwarten wird. Danach durften die Grundschüler dann selbst loslegen: Akrobatik, Clownerie, Jonglage und Balancieren auf dem Seil und auf der Leiter standen auf dem Programm. Für die große Aufführung am dritten Tag der Zirkuswoche konnte sich jedes der Kinder anschließend selbst einen Schwerpunkt auswählen, mit dem sie vor den Eltern auftreten wollten. Bis dahin wurde in allen Räumen der Schule, auf sämtlichen freien Plätzen und auf dem Schulhof fleißig geübt. Mit Spannung erwartet wurde dann am Samstag die große Zirkus-Aufführung der Kinder. Mit der Ankündigung „Manege frei und viel Spaß bei unserem Corona-konformen, einzigartigen und atemberaubenden Programm“, eröffneten zwei Zirkusdirektoren aus der dritten und vierten Klasse die Show und führten anschließend durchs Programm, das sehr vielfältig war: Die Schulkinder bauten Menschenpyramiden, schwangen Reifen, liefen auf Tonnen, tanzten auf dem Seil, liefen über Glas, drehten Teller und balancierten auf Leitern. Zwischendurch sorgten Clowns für Lacher im Publikum.