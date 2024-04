Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg in Dormagen Ein weiteres Geheimnis in Zons gelüftet

Obwohl die Bunker am Feldtor und am Rheintor der Bevölkerung erst sehr spät als Schutzräume zur Verfügung standen, „zeigt die von uns auf der Grundlage der Zonser Pfarrchronik erstellte Statistik, dass in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges auch die meisten Fliegeralarme stattfanden“. Von den 1.439 Fliegeralarmen entfielen 816 auf die vergangenen zwölf Monate, so dass die neu errichteten Bunker mehrmals täglich aufgesucht wurden. Damals befand sich neben der Kapelle am Rheintor auch noch der Kindergarten. „Die Ordensschwestern, die mit der Betreuung der Kinder beauftragt waren, flüchteten bei Luftalarm mit diesen auch in den direkt nebenan liegenden unterirdischen Schutzraum. Eine Dame, die uns bei einer Führung durch den Luftschutzbunker am Feldtor besuchte, erzählte uns sogar, dass sie 1944 im Bunker am Rheintor geboren wurde“, erzählt Esposito. Auch wenn uns Geburten in Bunkern heute seltsam vorkommen, waren sie keine Seltenheit. „Inzwischen kennen wir mehrere Personen, die während der Luftalarme in Bunkern geboren wurden. Über die Schicksale der Menschen, die dort Schutz suchten, haben wir leider nur wenige weitere Informationen“, sagt Esposito. „Nach unserer Dokumentationsarbeit haben wir den Eingang wieder dauerhaft verschlossen und erneut übererdet. Im Frühjahr werden wir dort Wildblumensamen aussäen.