Jugend musiziert in Dormagen Zahlreiche Talente beim Regionalwettbewerb

Nicht weniger als 192 musikalische Talente aus dem Rhein-Kreis Neuss haben am vergangenen Wochenende beim 61. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ ihr Können unter Beweis gestellt. Sie spielten im Dormagener Kulturhaus und in der Kulturhalle vor. Insgesamt 160 von ihnen erzielten in ihrer jeweiligen Kategorie einen 1. Preis, 62 davon qualifizierten sich für den Wettbewerb auf Landesebene im März in Köln. Darunter sind auch elf Dormagener Talente: Benjamin Anh Minh Le und Xhoni Xhavari (Gitarre), Elizan Aydin und Mihrima Aydin (Baglama), Amilia Mertens (Querflöte und Fagott), Maximilian Heuwinkel (Querflöte), Jinlin Wang und Greta Wang (Duo Klavier), Leticia Elisa Braun und Duc Thien Huynh (Duo Klavier) und Fabian Kempkes (Horn).