Kindersachemarkt im Tannenbusch in Dormagen Beliebter Treffpunkt für Schnäppchenjäger

Am Sonntag, 18. August, ist es wieder soweit: Von 11 bis 16 Uhr kann auf der großen Veranstaltungswiese alles verkauft werden, was das Kinderzimmer hergibt. Neuwaren sind allerdings ausgeschlossen. Mit dabei sind auch wieder die Kindereisenbahn und der Oldtimer-Eiswagen. Die Stände sind bereits alle ausgebucht. Wer aber am 22. September gut erhaltene Kindersachen veräußern möchte, sollte sich sputen und einen Stand buchen. Das Standgeld beträgt für einen drei Meter breiten Stand 25 Euro, inklusive Tagesparkticket für ein Fahrzeug.