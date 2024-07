Das Leben nach der Jugendhilfe Wenn Jugendliche das Raphaelshaus in Dormagen verlassen

Beide Frauen würden am System der Jugendhilfe bzw. am Raphaelshaus nichts ändern - sie sind dankbar für die Zeit, die sie dort verbracht haben. Ohne die Jugendhilfe wären sie vielleicht nicht an diesem Punkt in ihrem Leben. Allerdings würden sie sich wünschen, kein Stigma zu erfahren, bloß, weil sie in der Jugendhilfe aufgewachsen sind. „Im Rückblick war die Zeit in der Jugendhilfe eine schöne Zeit. Die nicht so schönen Zeiten gehören zum Leben dazu und die erleben Jugendliche in Familien genauso“, sagt Jasmin abschließend. Sie besucht die Wohngruppe auch heute noch beinahe monatlich.