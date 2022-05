Bauernhof in Dormagen : Erdbeeren zum selber pflücken in Hackenbroich

Hackenbroich Comeback nach zwei Jahrzehnten: Simon Klein ist ganz gespannt, wie den Kunden die Erdbeeren schmecken, die es auf dem Klein-Sasserhof in Hackenbroich gibt - zum selber pflücken.

Beim Thema Erdbeeren geht es jetzt nach Hackenbroich, weil es auf dem Areal in Nievenheim eine Pause wegen eines Fruchtwechsels gibt. Bis Ende Juni ist es möglich, sich an sieben Tagen die Woche zwischen 9 und 19 Uhr selbst mit einem Körbchen ins Feld zu begeben. Belohnt wird das neben einer leckeren Frucht mit zivilen Preisen: 4,50 Euro für ein Kilogramm, ab drei Kilogramm reduziert sich der Preis auf vier Euro.

Dormagen ist ohnehin ein Anziehungspunkt für viele Erdbeer-Liebhaber nicht nur im Rhein-Kreis, denn woanders gibt es kaum so viele Hofläden, die entweder Erdbeeren direkt über die Theke verkaufen oder aber zum selber pflücken einladen, wie unter anderem der Spargelhof Feier in Gohr-Broich oder der Bahleswinkelhof in Stürzelberg. Jetzt also auch der Goldberger Hof mit Chef-Landwirt Simon Klein. Der ist aus Richtung Dormagen kommend über die Roggendorfer Straße und dann links in die Straße Am Klein-Sasserhof zu erreichen.