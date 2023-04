Geplanter Gewerbepark A57 Hier entsteht das modernste Gewerbegebiet Dormagens

Wenn in den nächsten Jahren die ersten Menschen ins Malerviertel III einziehen, dann werden sie in Dormagens größtem Wohnungsbauprojekt leben, das gleichsam in vielen Bereichen nach modernen und aktuellen Erkenntnissen gestaltet wird. Was für den Wohnungsbau zutrifft, gilt auch für die Entwicklung von Gewerbeflächen: Nachhaltiger, klimafreundlicher und energieeffezienter als das geplante „Gewerbequartier an der A57, Alte Heerstraße“ geht es aktuell nicht. Klar ist: Nur wer ganz bestimmte Kriterien erfüllt, hat die Chance, den Zuschlag für eine Ansiedlung auf der sieben Hektar großen Fläche zu erhalten.