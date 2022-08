Gewerbegebiet in Dormagen : Entscheidung zu Gutachten zum Silbersee offen

Gewerbegebiet in Dormagen

Dormagen Weiterhin unbefriedigend ist die Situation beim Thema Silbersee: Das Zweitgutachten ist zwar fertig, wird aber in den Verwaltungen von Stadt und Kreis unter Verschluss gehalten.

Es war wenig ergiebig, was sich in der Sitzung des Kreisausschusses zum Tagesordnungspunkt „Sachstand der Gutachten zur Schadstoffbelastung des Geländes der ehemaligen Zinkhütte“ in Dormagen tat. Die Kreis-Grünen fordern ebenso Informationen und Veröffentlichung des Zweit-Gutachtens wie die BI Elvekum.