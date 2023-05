Strom und Gas in Dormagen Energieversorger evd prüft Preissenkungen

An den Energiemärkten sind die Preise seit geraumer Zeit in Bewegung, die Richtung für die Preise zeigt jetzt endlich in eine kundenfreundliche Richtung: nach unten. Immerhin 91 Strom- und 80 Gasfirmen wollen ihre Tarife im Mai, Juni und Juli senken. Aber die große Mehrheit der Versorger folgt dem (noch) nicht, so dass für die allermeisten Verbraucher das Preisniveau hoch bleibt und über den Preisbremsen liegt. Auch in Dormagen. Aber es gibt immerhin eine gute Nachricht.