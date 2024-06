Silbersee-Entwicklung in Dormagen Realismus bei Großprojekt

Markiert die Sitzung des Planungsausschusses eine spektakuläre Wende in den Planungen für einen neuen Autobahnanschluss? Rein formal nicht. Denn dafür müsste der Rhein-Kreis Neuss als Vorhabenträger das Verfahren stoppen, was wenig wahrscheinlich ist angesichts des fortgeschrittenen Stadiums der Planungen. Der Ball liegt weiterhin im Feld der Bezirksregierung in Düsseldorf, die entscheiden muss, ob das Projekt genehmigungsfähig ist. Es gibt gute Gründe dafür, dass dem aufgrund der Nähe zu einem möglichen Störfallbetrieb nicht so sein wird.