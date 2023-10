Auch Buch über Johnny Cash geschrieben Ehemaliger Dormagener für Emmy nominiert

Der Journalist Matthias Huff kann nicht verbergen, dass er ein bisschen stolz ist. Warum auch? Wer für einen Emmy nominiert ist, darf stolz sein. Der Emmy Award, kurz Emmy, ist – laut Wikipedia – der bedeutendste Fernsehpreis der Vereinigten Staaten. „Triff Anne Frank" des Hessischen Rundfunks ist eine von vier deutschen Produktionen im Rennen um die internationalen Emmys. Worum geht es in der Folge des KiKA-Geschichtsformats? Anne Frank ist das Mädchen, das das berühmteste Tagebuch der Welt geschrieben hat. Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva lernt sie als leidenschaftliche Schriftstellerin, aber auch als verträumten Teenager kennen. Sie ist dabei, als Anne das Tagebuch an ihrem 13. Geburtstag erhält und bekommt einen Einblick in das bedrückende Leben im Hinterhaus. „Ich freue mich über die Nominierung“, sagt Huff bescheiden im Telefongespräch mit unserer Redaktion.