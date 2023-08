Elterntaxis in Dormagen Lösung für Parkchaos am Sammys in Sicht?

In der vergangenen Woche hat es mit der Stadt- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) sowie den beiden Vereinen, TSV Bayer Dormagen und Born to swim, die beide Schwimmkurse im Sammys anbieten, einen runden Tisch zum Thema gegeben – was dort besprochen wurde, wird zunächst am Donnerstagabend im Sportausschuss berichtet werden. „Dann werden wir auch die konkreten Ergebnisses des Runden Tisches bekanntgeben“, sagt Stadtsprecherin Christina Böttner.