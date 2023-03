Projekt in Dormagen Eltern werden zu Kita-Öffnungszeiten befragt

„Das Jugendamt entscheidet im Rahmen der örtlichen Jugendhilfeplanung auf Grundlage der Bedarfslage im eigenen Zuständigkeitsbereich, welche Angebote in die Förderung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten aufgenommen werden“m erläuterte der Erste Beigeordnete und Jugenddezernent Robert Krumbein. „Bisher wurden keine Bedarfe für geänderte Betreuungszeiten an das Jugendamt herangetragen.“ Um entsprechende Wünsche, Interessen sowie Betreuungsbedarfe von Eltern besser in Erfahrung bringen und angemessen berücksichtigen zu können, ist eine Online-Befragung im März vorgesehen. Die anonymisierte Befragung richtet sich an Eltern, deren Kind/Kinder bereits zum Zeitpunkt der Befragung im Rahmen der Kindertagespflege oder in einer Kita betreut wird bzw. werden.