Kindertagesstätten in Dormagen Eltern klagen über Ausfall von Betreuungen

Die Betreuungssituation in Dormagen ist insgesamt gut. Das betont die Jugendverwaltung und verweist darauf, dass allen Kindern ein Betreuungsplatz zugewiesen werden kann, wenn auch nicht immer in der Wunsch-Kita. Dennoch: Es gibt auch Probleme, das legte die Befragung einer stadtweiten Umfrage bei allen Eltern offen, die Kinder mit laufendem Betreuungsvertrag in einer Kita oder in einer Tagespflege haben. Das Thema der Umfrage im Frühjahr dieses Jahres: die Öffnungs- und Betreuungszeiten.