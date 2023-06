Ehejubiläum in Dormagen Elisabeth und Herbert Fittgen feiern Diamanthochzeit

60 Jahre verheiratet und nach so vielen Jahren immer noch glücklich miteinander zu sein: das haben Elisabeth und Herbert Fittgen geschafft. Am 7. Juni 1963 gaben sie sich im Standesamt, am Tag darauf in der kleinen Kapelle im Raphaelshaus Dormagen das Ja-Wort. „Kennengelernt haben wir uns im Jugendchor der Gemeinde St. Michael vor etwa 65 Jahren“, erzählt Herbert Fittgen. An ihrem Namenstag habe er Elisabeth gratuliert und sie auf ein Glas Bier eingeladen. „Und dann habe ich nicht mehr locker gelassen“, sagt er lachend.