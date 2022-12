Fahrerflucht in Dormagen Elfjähriger angefahren – Polizei ermittelt

Am Donnerstag, 8. Dezember, kam es in Dormagen, zwischen circa 19.15 Uhr und 19.30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein elfjähriger Dormagener fuhr mit seinem Fahrrad die Landstraße (L36) in Richtung Straberg. Auf der Höhe der Winand-Kayser-Straße fuhr ein Fahrzeug in dieselbe Richtung und streifte mit dem Außenspiegel den Fahrradfahrer, welcher daraufhin stürzte und sich am rechten Arm verletzte. Das Fahrzeug fuhr, ohne langsamer zu werden, weiter. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei habe ein männlicher Fahrer hint derm Steuer gessesen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernes größeres Fahrzeug gehandelt haben.