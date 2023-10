Elektromobilität in Dormagen Nachfrage steigt rasant, aber Netzkapazitäten reichen nicht immer

Die Energiewende schreitet voran – auch im Straßenverkehr. In Dormagen waren bis Juni dieses Jahres bereits 801 Elektrofahrzeuge zugelassen. Im Jahr 2022 waren es erst 695 gewesen. Diese Fahrzeuge müssen mit Strom geladen werden, am komfortabelsten über eine Wallbox direkt am Haus. Doch das ist nicht überall möglich, zumindest nicht sofort. Denn: Mancherorts reichen die Netzkapazitäten noch nicht aus.