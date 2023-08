Strabi-Open-Air Elektro-Talente legen bis in die Nacht auf

Die elektronische Musikszene des Rhein-Kreis-Neuss erwacht zum Leben, denn das mit Spannung erwartete Strabi-Open-Air 2023 steht in den Startlöchern und verspricht eine Nacht voller pulsierender Beats und elektronischer Klänge. Am malerischen „Strabeach“ am Straberg-Nievenheimer See wird das Strabi-Open-Air am 1. September seine Tore öffnen und Musikliebhaber aus der Region und weit darüber hinaus zu einer einzigartigen musikalischen Reise einladen.