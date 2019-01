Mobilität in Dormagen : Elektro-Autos der Stadt sollen im Herbst starten

Lars Wyschanowski aus der Schulverwaltung wird zu den Stadtbeschäftigten gehören, die die Elektroautos im Dienst benutzen werden. Foto: Stefan Schneider

Dormagen In diesem Jahr werden in Dormagen weitere Maßnahmen zur Umsetzung des Elektromobilitätsprojektes verwirklicht.

Als erste nordrhein-westfälische Stadt wurde Dormagen bei der Umsetzung eines eigenen Projekts zur Ausweitung der Elektromobilität vom Land gefördert. Diese Sonderstellung ist nicht nur eine Ehre, sondern impliziert auch die Verpflichtung, bei dem Thema am Ball zu bleiben. Das wird auch so im Rathaus gesehen; für 2019 sind die nächsten Schritte geplant.

Schritt 1 Laut Dormagens Stadtsprecher Jonathan Benninghaus wird in diesen Tagen eine Ausschreibung veröffentlicht, die als Grundlage für die Umstellung auf Dienstfahrten mit Elektrofahrzeugen dienen soll. Geplant ist, dass städtischen Mitarbeitern dafür künftig ein Pool von rund 20 solcher Autos und Elektro-Fahrräder zur Verfügung steht. Bereitstellen soll sie ein externer Dienstleister, der in Schritt 2 aus dem Kreis der Bewerber auf die Ausschreibung ausgewählt wird. Bislang legen Stadt-Bedienstete auf Dienstfahrten jährlich insgesamt etwa 120.000 Kilometer mit ihren (benzinbetriebenen) Privatwagen zurück. Das soll sich künftig ändern. Zum Beispiel beim Schulverwaltungsamt. Mitarbeiter wie Lars Wyschanowski, die immer mal wieder Termine an den örtlichen Schulen haben, können zur Anfahrt künftig ein E-Auto nutzen. Im vergangenen Jahr wurden auch Überlegungen vermittelt, dass Mitarbeiter vielleicht auch privat auf Elektroautos der Stadt zurückgreifen dürfen. Darüber wird noch abschließend zu entscheiden sein.

Info Land verteilt Mittel der Europäischen Union Was Für die Umsetzung ihres Mobilitätskonzeptes hatte die Stadt eine Summe in Höhe von 769.000 Euro veranschlagt. Wie 80 Prozent davon sollen mit Fördergeld der Europäischen Union abgedeckt werden, die restlichen 20 Prozent mit Eigenmittel. Verteilung Die EU-Mittel werden vom Land Nordrhein-Westfalen an die förderwürdigen Kommunen verteilt.

Stadtsprecher Benninghaus betont, dass es bei der Umstellung des Fuhrparks auf E-Mobilität vorerst nur um klassische Pkw gehen wird, nicht um Nutzfahrzeuge wie sie bei den Technischen Betrieben Dormagen (TBD) laufen. Aktuell sind bei der Stadt bzw. ihren Töchtern ungefähr 160 Wagen im Einsatz, überwiegend Nutzfahrzeuge wie die von der Feuerwehr oder eben von der evd.



Bisher noch Zukunftsmusik sind weitere Gedankenspiele dahingehend, dass irgendwann sogar Carsharing-Modelle eingeführt werden könnten, damit Bürgerinitiativen E-Autos nutzen können. Auf lange Sicht gehe es darum, bei allen Bürgern das Bewusstsein für grüne Mobilität zu fördern, hatte Bürgermeister Erik Lierenfeld im September des vergangenen Jahres vor dem Dormagener Zukunftstag im Norbert-Gymnasium Knechtsteden betont. Interessierte konnten dort nicht nur E-Autos probefahren, sondern darüber hinaus auf einem Parcurs einmal testen, wie sie mit Elektro-Fahrrädern, den sogenannten E-Bikes, zurechtkommen.

Schritt 3 Wenn der Pool mit den Autos bestückt ist, sollen die Fahrzeuge auf die Dormagener Verwaltungsstandorte verteilt werden – also auf das Rathaus in der Innenstadt und auf das Technische Rathaus an der Mathias-Giesen-Straße. Nach bisherigem Planungsstand könnte die neue Flotte im Herbst dieses Jahres an den Start gehen.