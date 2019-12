Jugendarbeit in Dormagen : Der Eis-Express startet kurz nach Neujahr wieder

Dormagen Heinz Wirtz löst Jürgen Brockmeyer als Organisator der beliebten Aktion des Fördervereins Jugendarbeit Straberg ab.

Ab 4. Januar bis zum 7. März 2020 fährt der Bus an jedem Samstag – bis auf die beiden Ausnahmen am 8. Februar (da ist die Halle belegt) und am 22. Februar (da ist Karneval) – Kinder für sechs Euro, inklusive des Eintritts in die Eishalle, und auch wieder zurück. Die Schlittschuhe sind für eine Leihgebühr von zwei Euro in der Halle in Neuss-Reuschenberg erhältlich.

Die Abfahrstationen des Eis-Express ab 4. Januar 2020 sind: in Straberg, Horremer-/ Donatusstraße um 14.50 Uhr, Linden-Kirch-Platz um 14.51 Uhr; in Knechtsteden am Klosterhof/ L36 um 14.54 Uhr; in Delhoven, Kirche/Hauptstraße um 14.58 Uhr; in Hackenbroich , Neckarstraße/Salm-Reifferscheidt-Allee um 15.02 Uhr, Hackhauser Straße/Salm-Reifferscheidt-Alle um 15.03 Uhr, Dorf-/Dormagener Straße um 15.05 Uhr; in Horrem Heesenstraße/L 280 Richtung Dormagen um 15.11 Uhr; in Dormagen, Im Daubenthal/Bahnhofstraße um 15.13 Uhr und Flora-/Römerstraße um 15.14 Uhr; in Rheinfeld, Schützenplatz-Walhovener Straße um 15.15 Uhr, und um 15.16 Uhr in der Walhovener Straße - Einfahrt Lidl-Parkplatz; in Zons, Im Hofstädtchen/Aldenhovenstraße um 15.21 Uhr und Wilhelm-Busch-/Aldenhovenstraße um 15.22 Uhr sowie Schloßstraße an der Volksbank um 15.23 Uhr; in Stürzelberg, Unter-/Biesenbachstraße um 15.29 Uhr, Ufer-/Bahnstraße um 15.30 Uhr und Am Weißen Stein/ Bahnstraße um 15.31 Uhr; in Delrath Kirche/Johannesstraße um 15.35 Uhr und Sonnen-/Johannesstraße um 15.36 Uhr; in Nievenheim, Marie-Schlei-/Bismarckstraße um 15.37 Uhr und St.-Andréstraße/Feuerwehr um 15.38 Uhr; in Ückerath Südstraße/In Ückerath um 15.39 Uhr; in Gohr In der Lüh/Karl-Küffler-Straße um 15.45 Uhr.