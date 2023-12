Weihnachgsgeschäft in Dormagen Einzelhandelsverband prognostiziert 74 Millionen Euro Umsatz

„Die Frequenz war gut“, so Jan Kaiser, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen für die Region Mönchengladbach und Rhein-Kreis Neuss. Das Weihnachtsgeschäft sei gut angelaufen, was in Dormagen natürlich auch am verkaufsoffenen Sonntag gelegen habe, aber auch am guten Wetter. „Die Umsätze hätten aber höher ausfallen können. Das hat unsere Umfrage bei den Händlern vor Ort ergeben.“ Guido Schenk, Vorsitzender der City-Offensive Dormagen (CiDo) bewertet den Start ähnlich und sagt: „Es stimmt zuversichtlich, hat aber noch Luft nach oben“.