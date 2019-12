Die Dormagener City in vorweihnachtlicher Stimmung : Adventssonntag mit Musik und Bummeln

Auch musikalisch hat der Weihnachtsmarkt einiges zu bieten – etwa Live-Musik der kölschen Band „Kempes Finest“. Foto: Dieter Staniek

Dormagen Bei winterlichen Temperaturen hatten Einzelhändler und Standbetreiber am verkaufsoffenen Sonntag alle Hände voll zu tun. Höhepunkt für die kleinen Besucher: ein Streichelzoo mit Alpakas, Kinderschminken und Bastelaktionen.

Eine stimmungsvolle Adventszeit mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm für Jung und Alt bietet in diesem Jahr zum letzten Mal der Veranstalter RTR Event GmbH mit der Cheforganisatorin Silke Fasse. Fünf Jahre lang hat sie mit dem bewährten Konzept nicht nur Kinderaugen zum Leuchten gebracht. Seit vergangenem Dienstag zieren weihnachtllich dekorierte Buden den Platz vor dem Historischen Rathaus und die Kölner Straße. Das Tierheim ist mit einem Stand vertreten, um auf die Tierschutzarbeit aufmerksam zu machen und Spenden für seine Schützlinge zu generieren.

Heißer Glühwein – rot oder weiß – wärmt nicht nur die kalten Hände, sondern auch von innen. Und heiße Maronen, Bratwurst, Backfisch oder Crepes für den süßen Hunger stärken die Besucher. Taschen, warme Pullover und Schals, filigrane Holzarbeiten oder funkelnder Schmuck runden das Angebot an den Ständen ab. Gehören die Sonntagsbummler normalerweise den Standbetreibern allein, durften nun auch die Einzelhändler einklinken und den verkaufsoffenen Sonntag dazu nutzen, die Kundschaft mit großzügigen Rabatten und Aktionen zu verwöhnen.

Info Musik auf dem Weihnachtsmarkt Auch am nächsten Wochenende bietet der Weihnachtsmarkt ein musikalisches Programm. Samstag, 7. Dezember

16 Uhr Mery Wiesemann

17 Uhr Frau Holle

17.15 Uhr Ne Spetzboov

18 Uhr Das Schlager-Duo Sonntag, 8. Dezember

16 bis 19 Uhr Benefizkonzert von Out of Noise und anderen Künstlern zugunsten einer Kita.

Für Hans-Dieter Lehnhoff, den Geschäftsführer des Ring-Centers, stehen die Kunden schon seit Tagen im Mittelpunkt. „Wir starten traditionell in der letzten Novemberwoche unsere Aktion für alle Kunden, die Inhaber unserer VIP-Karte sind. Zusätzllich bieten wir Glasgravuren an sowie eine kostenlose Geschenkeinpackaktion – aber all das beschränkt sich nicht auf den verkaufsoffenen Sonntag“, betonte Lehnhoff. „Am Freitag kommt der Nikolaus für den Nachwuchs unserer Kunden.“ Nach wie vor schätzt der Geschäftsführer den Erfolg eines verkaufsoffenen Sonntages auf ein sehr hohes Niveau ein. „In der Vorweihnachtszeit ist die Resonanz äußerst positiv – und in diesem Jahr sogar noch besser als in den Vorjahren.“

Nicht nur an Nikolaus stehen die Kinder im Mittelpunkt des Geschehens, auch das Bühnenprogramm auf dem Weihnachtsmarkt hat viel für sie zu bieten. Am Samstag trat das Puppentheater Bügler auf und nahm die kleinen Besucher mit auf eine Reise in die Welt der Marionetten. Nach einer musikalischen Einlage von der Sängerin Sara kam Frau Holle – nur der echte Schnee bleibt noch aus. „Dabei hat sie so doll ihre Kissen geschüttelt“, wunderte sich die kleine Anna-Sophie, die mit ihren Eltern René und Saskia Berg das Schauspiel staunend verfolgte und auch am Sonntag wieder zu Gast im vorweihnachtlichen Geschehen war. „Wir mögen den Weihnachtsmarkt sehr. Er ist klein, aber fein – und die Strecken sind für unsere vierjährige Tochter überwindbar“, sagte René Berg.