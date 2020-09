CDU Dormagen : Eine neue Bank für Hackenbroich

Hackenbroich Wer zwischen dem Malteserstift St. Katharina und dem Friedhof unterwegs ist, hat jetzt die Möglichkeit, zwischendurch eine Verschnaufpause auf einer Sitzgelegenheit einzulegen.

Die CDU hat für eine neue Sitzgelegenheit in Hackenbroich gesorgt. „Von der Hackenbroicher Bürgerin Andrea Schlömer und der Einrichtungsleiterin des Malteserstiftes St. Katharina, Barbara Caron, sind wir per WhatsApp darauf hingewiesen worden, dass der viel genutzte Weg vom Malteserstift zum Friedhof lang ist und keine Sitzmöglichkeiten bietet“, berichtet Christdemokrat René Schneider. Rasch wurde auch dank der tatkräftigen Unterstützung durch die Technischen Betriebe Dormagen (TBD) eine Lösung gefunden: Nach kurzer Zeit konnte eine Sitzbank aufgestellt werden. Finanziert wurde sie durch Spenden der beiden Initiatorinnen, einiger CDU-Stadtrats- bzw. Kreistagskandidaten sowie seitens des stellvertretenden Bürgermeisters Hans Sturm und durch Schneider selber. „Es ist toll zu sehen, wie schnell eine gute Idee realisiert werden kann, wenn alle an einem Strang ziehen und sich einsetzen. Weitere Vorschläge sind mir per WhatsApp unter Tel 0163 1494066 herzlich willkommen“, resümierte Schneider.