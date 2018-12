Eselpark Zons : Eine Liebeserklärung an das Lasttier Esel

Wahre Liebe: Nele und der Esel nehmen Kuschel-Kontakt auf. Foto: Eselpark Zons

Zons Als Nutztier haben die meist grauen Vierbeiner schwere Lasten zu tragen – nicht im Eselpark Zons, wo höchstens Kinder aufsitzen.

Das Bild des störrischen Esels ist so sprichwörtlich wie falsch. Zumindest hat Peter Norff die meist grauen oder braunen Tiere ganz anders kennengelernt: „Esel wissen eben, was sie wollen – und was nicht“, erzählt er lachend. Da kommt es dann schon mal vor, dass die charakterstarken Tiere eben nicht den vom Menschen vorgeschlagenen Weg gehen wollen. Oft liegt hinter der Weigerung, zum Beispiel einen Fluss zu überqueren, kein Starrsinn, sondern ein früheres, traumatisches Erlebnis. Denn viele der Esel sind von Peter Norff vor dem Schlachter gerettet worden oder auf verschlungenen Wegen nach Zons gekommen. Sie haben auf jeden Fall eine starke Persönlichkeit. „Das macht auch einen Teil der Faszination aus, die von ihnen ausgeht“, sagt Norff, der den Eselpark aufgebaut hat und mit viel Engagement betreibt.

Dabei haben die Grautiere durchaus therapeutische Fähigkeiten im Zusammenspiel mit Menschen: „Esel erden einen“, sagt Norff. Und wer schon einmal die Chance hatte, das Tier-Paradies Eselpark Zons an der Aldenhovenstraße zu besuchen, weiß, was er meint: Allein durch ihre Anwesenheit und die Aufmerksamkeit, die sie den Gästen schenken, lassen sie die Besucher Stress und Probleme, Trauer und Krankheit für eine Zeit vergessen. Daher besucht Norff mit ihnen auch gern das St.-Augustinushaus, wo auch demente Senioren durch den Kontakt mit den Eseln aufblühen. Zuletzt war eine Gruppe Senioren im gerade auf doppelte Größe erweiterten Aufenthaltsraum zum adventlichen Besuch zu Gast – das war wieder ein Moment für Peter Norff, der die Mühen und Anstrengungen lohnt: „Für solche Erlebnisse von Tier und Mensch mache ich das alles“, sagt er. Und wenn Kindertagesstätten zu Besuch in Zons sind, lassen sich die Esel vom Trubel der Kleinen auch nicht aus der Ruhe bringen, die fleißig, auch beim „Abäppeln“, dem Aufsammeln der eseligen Pferdeäpfel helfen. Das Entfernen der Hinterlassenschaften gehört ebenso zum kompletten Eselpark-Besuch dazu wie das Streicheln der Vierbeiner.

Dann knutscht Nele den namenlosen Esel auf die lange Nase... Foto: Eselpark Zons

Info Eselpark Zons erhält die dreirädrige Kutsche Ort Eselpark Zons, Aldenhovenstraße 100. Termine Nach Terminabsprache über Facebook (Eselpark Zons) oder Betreiber Peter Norff. Besuchertag Ab Frühling wird es wieder einmal im Monat an einem Sonntag einen Besuchertag im Eselpark Zons geben, für den keine Anmeldung nötig ist. Randoline Das Crowdfunding für eine dreirädrige Kutsche (5000 Euro) war erfolgreich.

„Auf Esel ist Verlass – immer schon. Kein Wunder, dass ein Esel die schwangere Maria nach Bethlehem getragen hat“, weist Peter Norff auf die biblische Weihnachtsgeschichte hin: „Ohne den Esel wäre die Heilige Familie damals nicht weit gekommen“, sagt er lachend. Dann wäre auch die Krippe nicht richtig warm geworden – „und es wäre vielleicht alles nicht so gekommen“, meint er augenzwinkernd.

... und dann wird im Eselpark Zons geschmust. Foto: Eselpark Zons



Egal, wie die Geburt des Christkindes dargestellt wird – Esel als Last- und Tragetiere waren im Mittelmeerraum schon vor mehr als 2000 Jahren bekannt. „Leider zum Teil heute mit schlimmen Folgen, wenn die Esel auf Santorin stark übergewichtige Touristen den Berg hoch schleppen müssen und unter der Last fast zusammenbrechen“, regt sich der Tierfreund auf: „Dass es nicht gut für das Tier sein kann, 150 Kilogramm zu transportieren, müsste jedem klar sein.“ Daher gilt im Eselpark Zons die Regel: Wenn Esel geritten werden, dann nur von kleinen Kindern.

Kira reitet stolz auf Carlos. Die Drittklässlerin hilft im Eselpark. Foto: Eselpark Zons