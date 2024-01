Kriminalität in Dormagen Einbrüche in Büroräume, eine Wohnung und in eine Schule

Die Serie an Einbrüchen in Dormagen reißt nicht ab. Nachdem es in der vergangenen Wochen insbesondere Autos und Kirchen traf, brachen Diebe nun auch in andere weitere Gebäude ein. In der Zeit von Sonntagabend, gegen 17 Uhr, und Montagmorgen, gegen 7.20 Uhr, drangen Unbekannte in ein Bürogebäude auf der Kölner Straße ein. Sie hebelten Fenster auf, um sich Zugang zu verschaffen und durchwühlten Schränke und Kommoden. Nach ersten Erkenntnissen wurde technisches Gerät entwendet. Die Offene Ganztagsschule einer Schule auf dem Max-Reger-Weg war in der Zeit zwischen Freitag, gegen 19 Uhr, und Montag, gegen 6.20 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Sie gelangten über die Rückseite auf das Gelände der OGS, hebelten ein Fenster auf und konnten sich so Zugang verschaffen. Schließfächer sowie Schränke wurden durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.