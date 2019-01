Sechs Straße betroffen: Einbruchserie sorgt für Unruhe in Delhoven

Delhoven Im Dormagener Ortsteil Delhoven sind am vergangenen Wochenende Häuser und Wohnungen in sechs Straßen von Einbrechern heimgesucht worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Eine Einbruchsserie hatte es darüber hinaus In der Silvesternacht in Gohr gegeben. Dort hatten sich Einbrecher auf den Weidenstraßweg konzentriert. Auch hier hatten sie an Terrassentüren und an Fenstern angesetzt, um in die von ihnen ausgewählten Räumlichkeiten einzudringen. In Gohr war den Tätern ebenfalls Schmuck in die Hände gefallen, zudem hatten sie elektronische Geräte mitgenommen.