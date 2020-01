Vorfall in Dormagen : Einbruch in eine Metzgerei

(Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Hackenbroich In der Nacht zu Dienstag sind unbekannte Täter in eine Metzgerei an der Ottostraße im Gewerbegebiet Hackenbroich eingebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken