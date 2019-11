Dormagen : Einbruch in ein Haus an der Liebermannstraße

Dormagen Am Dienstag hebelten Einbrecher in der Zeit zwischen 15.10 und 20.10 Uhr ein Fenster an der Rückseite eines Mehrfamilienhauses an der Liebermannstraße auf, wie die Polizei mitteilte

Aus der Wohnung entwendeten die Diebe Schmuck. Hinweise auf die Täter nimmt die Kriminalpolizei in Neuss unter 02131 300-0 entgegen.

(NGZ)