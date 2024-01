Nach Einbruch in Kirchen in Dormagen Pfarrer denkt über Videoüberwachung nach

(PS) Anfang dieser Woche kam es in Dormagen zu zwei Einbrüchen in Kirchen. Betroffen waren die Christuskirche an der Ostpreußenallee und die St. Maria vom Frieden Kirche an der Sebastian-Bach-Straße. Nach dem Einbruch in der Christuskirche am Montagmorgen, 15. Januar, sei der Diebstahlschaden gering. Der evangelische Pfarrer Frank Picht vermutet, dass aus der Kasse des Opferstocks zehn bis 15 Euro entwendet wurden. Die Vandalismusschäden seien aber höher. Laut Polizei hätten die mutmaßlichen Tatverdächtigen eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeschlagen und seien so in das Innere der Kirche gelangt. In der Cafeteria durchwühlten sie dann mehrere Schränke. „Die haben eine Tür aufgebrochen, um in den Abstellraum der Cafeteria zu gelangen“, sagt Picht. Viele Sicherheitsvorkehrungen habe man in der Kirche nicht, aber sowohl an der Tür als auch an anderen Stellen habe das Grundstück Bewegungsmelder. Die genaue Höhe des Schadens müsse aber noch kalkuliert werden.