SB-Center in Dormagen Einbrecher versuchen Geldautomaten aufzuhebeln

Ihren Versuch starteten die Unbekannten kurz nach 5 Uhr morgens an der Straße "Am Weißen Stein". Um in das abgeschlossene SB-Center in Stürzelberg zu gelangen, schlugen die Diebe eine Fensterscheibe ein, teilte die Polizei mit. Anschließend stiegen sie durch das Loch im Glas ein. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.