Dormagener Polizei sucht Zeugen Einbrecher steigen in das Haus einer 84-Jährigen ein

Delhoven · Als eine 84-jährige Dormagenerin am Dienstag, 6. Juni, gegen 11.30 Uhr in ihr Haus an der Jansenstraße in Delhoven zurück kehrte, fand sie ihr Haus anders vor, als sie es verlassen hatte.

07.06.2023, 14:00 Uhr

Zwei Personenbeschreibungen erreichten die Polizei. (Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Während ihrer Abwesenheit hatten sich Einbrecher Zugang zu ihrem Haus verschafft. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten Unbekannte zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr ein Fenster des Hauses aufgehebelt und seien dadurch in die Räumlichkeiten gelangt. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Ebenso wird zurzeit ermittelt, ob zwei männliche Personen mit südländischem Erscheinungsbild mit dem Einbruch in Verbindung stehen. Einer dieser Männer war laut Beschreibungen etwa 30 bis 40 Jahre alt und trug helle Bekleidung und eine „Schiebermütze“. Beide Personen wurden zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr in der Nähe beobachtet. In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden. Unter selbiger Nummer berät die Polizei außerdem über Möglichkeiten des Einbruchschutzes.

(NGZ)