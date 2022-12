Nicht alle Kinder können nach Hause Geborgenheit und Fingerspitzengefühl zu Weihnachten

In diesem Jahr verbleiben zwei Kinder in der Gruppe. Eine Pädagogin fährt mit den beiden Jungs über Weihnachten in das Ferienhaus des Raphaelshauses. Yannik ist froh und traurig zugleich, wenn er an Weihnachten denkt. Traurig, dass er seine Eltern nicht sehen kann, aber er freue sich auch auf die Zeit im Haus Adele. Lars freut sich besonders darauf, dass er bei seiner Oma Weihnachten feiern darf. „So unterschiedlich sind die Situationen der Kinder bei uns jedes Jahr Weihnachten und wir versuchen, mit den in der Gruppe verbleibenden Kindern es so schön wie möglich zu machen“, so Peters.