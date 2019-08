Projekt in Dormagener City : Ein Gutachten soll den Treppen-Aufzug retten

Dormagen Ein „Nein“ der CDU würde unweigerlich zur Ablehnung des Aufzugs führen. Daher schlägt die CiDo vor, einen Experten anzuhören.

Und René Schneider hält einen Aufzug an dieser Stelle aus mehreren Gründen für „sehr problematisch“, wie er unserer Redaktion auf Nachfrage bestätigte: „Der Parkplatz, an dessen Ende der Aufzug geplant ist, hat ein zu starkes Gefälle. Das Grundstück gehört nicht der Stadt, die Treppenbreite würde halbiert, was den Begegnungsverkehr erschwert. Zudem sind Vandalismus und Störungen zu befürchten“, begründete Schneider seine Ablehnung. Er verweist auf „zahlreiche nicht ausgelastete Behinderten-Parkplätze anderswo in der Innenstadt“, die stattdessen genutzt werden könnten. Er habe in dem Gespräch mit der CiDo weitere Alternativen vorgeschlagen: „Die Rampe könnte bis an den Bürgersteig verlängert werden, so dass sie ein geringeres Gefälle bekäme“, so Schneider, der sich auch vorstellen kann, dass auf dem Parkplatz Unter den Hecken die Treppe am Ende Richtung Kappesberg abgeflacht werden könne: „Wenn wir dort noch Behinderten-Parkplätze ausweisen, können die Besucher vom Parkplatz aus den Aufgang Kappesberg nutzen.“ Und er stellt in Aussicht, dass „das eingesparte Geld dem Runden Tisch für weitere Barrierefreiheits-Projekte zur Verfügung gestellt wird“. Es gehe ihm nicht darum, das Geld zu sparen: „Wir wollen es nur sinnvoll verwenden“, spricht er sich für eine Alternative zum Aufzug aus, zudem es in der VR Bank und an anderer Stelle Aufzüge gebe.