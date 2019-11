Kommentar : Ein erster Schritt zur Aufklärung

Meinung Dormagen Wenn es Taktik war, so ging sie am Ende glücklicherweise nicht auf: Lange, detailreiche Ausführungen sollten offenbar die Baupolitiker ermüden.

Die blieben aber hellwach und sprachen Klartext in Richtung der beiden Projektsteuerer, die augenscheinlich das Baudesaster rund um die Sekundarschule mitzuverantworten haben. Wer bei diesem Chaos, in dem das Projekt zu einem Millionen-Euro-Grab wird, noch mitgewirkt und welche tragende Rolle gespielt hat, will und muss Bürgermeister Erik Lierenfeld ermitteln (lassen). Dass er den Eigenbetrieb offenbar jetzt doch zur Chefsache macht, zeigt seine Teilnahme an der Ausschusssitzung. Das ist auch richtig so. Denn es ist nach der Flüchtlingswelle die erste richtige Krise, die der junge Rathaus-Chef zu erklären hat. Er muss zeigen, dass Dormagen bauen kann.