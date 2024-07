Natur in Dormagen Tierpark ist für Eichhörnchen nur eine Zwischenstation

Was für ein Anblick: Geschickt und in Windeseile dreht das Eichhörnchen die Nuss in seinen Klauen, eifrig darauf bedacht, den Leckerbissen in die bestmögliche Position zum Knacken der Schale zu bringen. Auch die Sprung- und Kletterkünste der Nager mit dem buschigen Schwanz begeistern. Seit einem Jahr befinden sich auf dem Gelände des Tierparks im Tannenbusch zwei Eichhörnchen-Volieren, die durch eine durchsichtige Röhre miteinander verbunden sind. Sie dienen als Auswilderungsstation für die kleinen Waldbewohner, teilt die Stadt Dormagen mit.