Bekämpfung in Dormagen : Eichenprozessionsspinner – Befall ist rückläufig

Dormagen Jahr für Jahr kämpfen die Mitarbeiter der Technischen Betriebe Dormagen (TBD) mit einem besonders widerspenstigen Insekt: dem Eichenprozessionsspinner. Der aktuelle Stand.

Die TBD überprüfen regelmäßig zahlreiche Bäume, insbesondere die, in den meist stark betroffenen Ortschaften Hackenbroich, Straberg, Zons und St. Peter. Besonders auf dem Friedhof in der Zonser Heide habe es in den Vorjahren viele Nester gegeben. In diesem Jahr hat die Stadt gute Nachrichten zu verkünden. „Wir hatten dieses Jahr einen geringeren Befall als vergangenes Jahr“, so Stadtsprecher Nils Heinichen. „Die befallenden Bäume haben wir bereits von einer Firma absaugen lassen.“ Entfernt werden die Nester in der Regel von einer Spezialfirma, deren Mitarbeiter sie im Ganzkörpervollschutz und mit Atemmaske auf Hubsteigern absaugen. Eine weitere Strategie, die von der Stadt beispielsweise im Vorjahr ausprobiert wurde, ist es, die Nester des Eichenprozessionsspinners zu verkleben.