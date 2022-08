Auszeichnung für Dormagener : Ehrenorden für Peter-Olaf Hoffmann

Dormagen Drei Tage feierte Europas Schützen-Generalsekretär Peter-Olaf Hoffmann beim Europaschützenfest im nordbelgischen Deinze. Dort wurde er ausgezeichnet.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat Peter-Olaf Hoffmann aus Dormagen eine effektive und umfangreiche Hilfsaktion ins Leben gerufen und organisiert. Dafür wurde der Generalsekretär der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen (EGS) am Wochenende beim Europaschützenfest im nordbelgischen Deinze mit einem besonderen Ehrenorden der Ukraine ausgezeichnet. Der Kosake Victor Fedosiuk heftete Hoffmann das große Kreuz des ukrainischen Verdienstordens ans Revers und bedankte sich auch bei dessen „rechter Hand“, EGS-Sekretärin Marion Stimmel-Schreiber, die eng in die Organisation der Ukraine-Hilfe eingebunden ist. Fedosiak betonte, Hoffmann sei erst der 21., der den Ukraine-Orden erhalte.

Am Europafest in Belgien nahmen etwa 30.000 Schützen und Begleiter aus zehn Nationen teil. 264 Schützen aus sieben Nationen beteiligten sich am Schießwettkampf am Samstag. Darunter war auch Heinz-Willi Heesen aus Nievenheim, der dann allerdings in der Vorrunde ausschied.